NNIT udvider kontrakt med Pandora

IT-servicevirksomheden NNIT udvider sit samarbejde med Pandora med tilføjelse af flere ydelser.



Den nye kontrakt er på applikations-support på MS Dynamics AX og tegner sig i værdi for et højt, tocifret millionbeløb i kr. og løber initialt over de næste 4,5 år.



Det fremgår af en meddelelse fra NNIT.



I forvejen har NNIT siden maj 2016 håndteret Pandoras it-drift, herunder den globale, delte it-platform, der kører ERP-systemet, Dynamics AX. Herudover leverer NNIT direkte support til butikker og kontorer over hele verden.



- I NNIT har vi valgt en partner, som understøtter vores fremtidige vækst gennem levering af højkvalitets it-services, siger Peter Cabello Holmberg, it-direktør i Pandora i meddelelsen.



Aktien i NNIT er torsdag åbnet 1 pct. højere i 203 kr.



/ritzau/FINANS