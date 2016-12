SAS satser på fritidskunder og Norwegian kaprer erhvervskunder

Relateret indhold Tilføj søgeagent Norwegian

De konkurrerende flyselskaber Norwegian og SAS har byttet roller. Nu satser SAS i højere grad på fritidsrejsemarkedet, mens Norwegian får flere og flere forretningsrejsende om bord.



Det skriver branchemediet Check-in.dk.



Traditionelt set har SAS taget sig af de forretningsrejsende, mens Norwegian har søgt mod de fritidsrejsende. Men noget tyder på, at rollerne er blevet byttet en smule rundt.



Norwegians andel af forretningsrejsende er nemlig vokset med 29,6 pct. på ruterne fra København til Oslo og fra Stockholm til Aalborg trods uændret kapacitet, skriver Check-in.dk.



Ifølge Check-in.dk har det norske lavprisselskab også forsøgt at gøre selskabets produkt mere attraktivt for forretningsrejsende med blandt andet fast track og gratis wi-fi, hvorfor Norwegian formentlig kan hente kunder fra blandt andet SAS.



- Norwegian er optaget af at tilbyde de frekvente rejsende et produkt, hvor de enkelt, smidigt og komfortabelt kommer fra A til B. Vi er glade for, at denne gruppe af rejsende kvitterer med stor efterspørgsel, og vi vil fortsætte det hårde arbejde for hele tiden at levere et solidt produkt, siger Daniel Kirchhoff, der er informationschef hos Norwegian, til Check-in.dk.



SAS satser derimod hårdt på fritidsrejsemarkedet. Ifølge det skandinaviske flyselskab vil væksten i fritidsrejsende nemlig være større i de kommende år, mens forretningsmarkedet står stille. Det fremgik af investorpræsentationen fra SAS i forbindelse med selskabets regnskabsfremlæggelse for fjerde kvartal.



Derfor investerer SAS i flere langdistanceruter og europæiske fritidsruter. Ifølge SAS selv vokser de europæiske fritidsruter fire gange så hurtigt som forretningsrejsesegmentet.



