Mere end halvdelen af de større danske eksportvirksomheder forventer, at der kommer flere forhindringer for frihandel de kommende 12 måneder.



Det viser en måling foretaget for Jyllands-Posten af analyseinstituttet Wilke blandt i alt 379 eksportvirksomheder.



Heraf har 37 virksomheder flere end 100 ansatte. Og det er her, at frygten for nye restriktioner er mest udbredt.



Blandt virksomheder med under 100 ansatte er det mellem 20 procent og 35,5 procent, der forventer flere restriktioner.



Målingen er foretaget i ugerne efter, at Donald Trump, der blandt andet har lovet at trække USA ud af flere frihandelsaftaler, vandt det amerikanske præsidentvalg i begyndelsen af november.



Debatten omkring satsningen på egne industrier og protektionisme er en del af årsagen til frygten, mener Kent Damsgaard, underdirektør i industriens interesseorganisation DI.



"Virksomhederne oplever rent faktisk, at det går trægt med væksten og handlen rundt omkring i verden."



"Samtidig har man set protektionistiske tiltag og hørt debatten omkring protektionisme. Det gør, at flere og flere virksomheder begynder at synes, at det ser lidt svært ud, når vi kigger mod 2017," siger han til Ritzau.



Mest pessimistiske er fødevarevirksomhederne, hvor 47 procent - store som små - regner med flere handelsrestriktioner uden for EU's indre marked.



Lidt over en fjerdedel af it-virksomhederne, fremstillingsvirksomhederne og eksportører inden for transport, service og finans er også bange for, at der kommer flere hindringer.



Nordeas cheføkonom, Helge J. Pedersen, mener, at der er god grund til at være bekymret for udviklingen i den internationale handelspolitik.



Også selv om Donald Trump indtil videre ser ud til at blive mere pragmatisk, end han lagde op til under valgkampen.



"Der bygges barrierer op mod den frie handel, og vi nyder ikke længere så stor gavn af globaliseringen som tidligere. Det påvirker udsigterne for eksporterhvervene," siger Helge J. Pedersen.



/ritzau/