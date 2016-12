Maersk Lines franske rival CMA CGM vil nu hæve priserne på at få fragtet varer på de tunge søruter mellem Asien og Nordeuropa.



Fra 9. januar næste år skal det komme til at koste 1300 dollar at få fragtet en tyvefodscontainer (teu) fra Asien, hvilket omfatter havne i Japan, Sydøstasien og Bangladesh, til alle havne i Nordeuropa.



Det skriver American Journal of Transportation.



/ritzau/FINANS