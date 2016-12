Snart kan du måske slippe for at lade fingrene styre din mobiltelefon, når du er på Facebook eller andre af de sociale medier.



Facebook køber angiveligt den danske iværksættervirksomhed The Eye Tribe, som har udviklet en teknologi, der lader brugerens øjne styre mobile enheder.



Det skriver det svenske nyhedsbureau Direkt ifølge Dagens Industri.



Købet og prisen er endnu ikke bekræftet af parterne, men overtagelsen fremgår af det danske cvr-register.



Den danske virksomhed har udviklet en teknologi, som lader brugeren styre eksempelvis sin mobiltelefon eller tablet med øjnene.



Det såkaldte "eye tracking" fungerer ved, at to eller flere sensorer registrerer øjnenes bevægelser, så enheden ved, hvor du kigger på skærmen.



Det ventes at blive stort inden for virtual reality, som er en teknologi, der lader en bruger interagere med et computersimuleret miljø.



/ritzau/