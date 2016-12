Vestas lander ordre på 30 megawatt i Slesvig-Holstein

Der bliver traditionen føjet godt med linjer til ordrebogen hos Vestas hen mod slutningen af året. Og onsdag eftermiddag kan det danske selskab meddele, at det har fået en ordre på 30 megawatt (MW) ved Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog i Slesvig-Holstein nær Nordsøen.



Der er tale om en fast ordre på ni V117-3.45 MW-vindmøller samt en 20-årige full-scope serviceaftale med Bürger-Windpark Lübke-Koog Nord GmbH & Co.K, oplyser den danske vindmølleproducent i en pressemeddelelse.



Lübke-Koog har en lang tradition for borgerejede vindmøller og er hjemsted for den første af slagsen i Tyskland, som blev opført i 1991, og har arbejdet sammen med Vestas siden 2004.



Tidligere onsdag har Vestas kunnet annoncere hele fire ordrer med en samlet kapacitet på 350 MW.



/ritzau/FINANS