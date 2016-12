Vestas ordreestimat på vej til at blive sprængt

Vestas har onsdag været leveringsdygtig i en stribe ordrer, tre i USA og en enkelt i Honduras, hvilket kommer i slipstrømmen af en lang række ordrer de seneste uger.



Endnu flere ordrer er i vente inden årsskiftet, vurderer aktieanalytiker Janne Vincent Kjær fra Jyske Bank, som efter de seneste ordreannonceringer har indset, at hun kommer til at hæve sine ordreestimater for 2016.



- For at levere på vores helårsestimat mangler Vestas kun at annoncere ordrer på yderligere 251 megawatt inden udgangen af året, skriver Jyske Bank-analytikeren i en kommentar onsdag - kort før dagens tredje amerikanske ordre blev annonceret - en ordre på 43 megawatt.



Hun noterer, at projektudviklerne på det amerikanske marked har travlt med at sikre sig ordrer inden udgangen af året for at kunne kvalificere den fremtidige projektpipeline til at modtage fuld støtte under den nuværende skatterabatordning, PTC, i USA.



- Dette kan resultere i en stærk afslutning på året, hvor vi ser en god mulighed for, at der bliver annonceret flere ordrer i løbet af de sidste par dage, skriver Janne Vincent Kjær.



En del af de amerikanske ordrer, som Vestas har offentliggjort i USA er de såkaldte PTC-ordrer - eller komponentordrer - hvor kunderne i første omgang bestiller møller svarende til en værdi af omkring 10 pct. af projektets samlede investering.



Det sker i henhold til reglerne for at få kvalificeret projekterne til støtteordningen, inden den første nedtrapning af ordningens værdi bliver effektueret fra årsskiftet.



Det betyder samtidig, at de underliggende projekter reelt formentlig er otte-ti gange større end omfanget af den første komponentbestilling.



Jyske Bank vurderer, at Vestas med faste og ubetingede ordrer på 1626 megawatt og 731 megawatt i PTC-kvalificerede ordrer, svarende til en underliggende kapacitet på 6,9 gigawatt, har sikret sig leveringer på omkring 8 gigawatt i USA for perioden 2017-2020.



- Vi forventer derfor en stærkt installationscyklus i USA med estimerede leveringer på 12 gigawatt fra 2017-2020, fremgår det af Jyske Bank-notatet.



/ritzau/FINANS