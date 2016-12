Relateret indhold Tilføj søgeagent Stormrådet

Opkaldene til Topdanmarks telefoner i forbindelse med stormen Urd er klinget af. Onsdag morgen er der registreret 571 skader mod 421 tirsdag eftermiddag.



- Af skaderne fordeler de 452 sig på private skader, hvor vi allerede har afsluttet 100 af dem, landbruget tegner sig for 105, mens kategorien erhverv står for 14, siger Jens Langergaard, kommunikationschef i Topdanmark.



- Sammenligner vi med stormen Gorm for 13 måneder siden, så var der på samme tidspunkt anmeldt knap 2400 skader hos os - men fordelingen på de forskellige kategorier var noget nær den samme, siger kommunikationschefen til Ritzau Finans.



Gorm blæste ind over Danmark i november sidste år, og selv om alle skadesmønstre er forskellige, så tegner det til, at Urd ikke var så voldsom som Gorm for hverken kunder eller forsikringsselskaber.



- Med forbehold så tyder det på, at Urd har anrettet færre skader end Gorm, siger Jens Langergaard, der dog påpeger, at det endnu er for tidligt at sige noget om, hvor meget skaderne kommer til at løbe op i.



Stormrådet afgjorde tirsdag, at der var stormflod i visse dele af landet, da vandstanden i de danske farvande steg til et meget højt niveau i forbindelse med Urd.



- Vi har modtaget syv stormflodsskader, som husforsikringen ikke dækker, mens hvor Stormrådet går ind og tager over. Og det er også væsentlig færre end sidste gang, siger kommunikationschefen.



/ritzau/FINANS