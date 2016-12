Der stilles i dag ikke særlige krav til huse, der bygges i områder, som er kendt for at opleve forhøjet vandstand i forbindelse med stormfloder eller skybrud.



Det undrer brancheorganisationen Forsikring & Pension.



Her mener underdirektør Torben Weiss Garne, at alle må have en interesse i at mindske antallet af skader i forbindelse med ekstremt vejr.



- Det mest logiske, man kan gøre for at forhindre skader, er at kigge på de krav, man stiller for at få en byggetilladelse, når man bygger i udsatte områder.



- Vi mener, at man bør bruge den viden, som man har opsamlet i forbindelse med stormfloder og skybrud, siger han.



Torben Weiss Garne nævner som eksempel, at man kunne stille krav til soklen på et hus.



For eksempel at den skal kunne håndtere 10 centimeters regnvand der, hvor det rent statistisk kan forudses, at det vil forekomme.



Men som reglerne er nu, er der intet, der forhindrer kommunerne i at udstykke grunde på udsatte steder og give byggetilladelser på samme vilkår som på andre matrikler.



- Kommunerne tjener penge på at sælge grunde der, hvor de bedste udsigter findes, og på at trække nye borgere til.



- Vi tror ikke, at de gør det af ond vilje. Men der mangler et incitament til at tænke mere langsigtet og begrænse eventuelle skader, siger underdirektøren.



Han frygter, at regningen enten ender hos resten af samfundet eller i sidste ende hos de husejere, der bygger på udsatte steder uden at være opmærksomme på konsekvenserne.



- Det kan jo godt være, at du kan få dit hus forsikret lige, når det er bygget.



- Men hvis skadefrekvensen stiger, stiger præmien formentlig også. Og til sidst kan det blive svært overhovedet at kunne tegne en forsikring.



- Hvis folk bare ved, at de løber den risiko, så fred være med det. Det tror jeg bare ikke, at de gør, siger Torben Weiss Garne.



Det endelige antal skader efter stormen Urd er ikke endeligt opgjort.



Hos Tryg har man indtil videre registreret 600 skader. Da stormen Gorm hærgede landet sidste år, anmeldte selskabets kunder omkring 2000 skader.



/ritzau/