Vestas vinder ordrer i USA og Honduras

Vindmølleproducenten Vestas har onsdag morgen offentliggjort tre ordrer.



Det gælder dels to ordrer i USA på henholdsvis 200 og 48 megawatt (MW), hvor begge aftaler adskiller sig fra normale ordrer ved at være bestillinger på vindmøllekomponenter.



Ordrerne er ifølge Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank, konstrueret på den måde, fordi det giver kunderne mulighed for at få del i skatteordningen PTC, der giver rabat på vindenergi.



PTC-ordningen bliver nedtrappet fra årsskiftet, men kunderne - som typisk er vindparkudviklere - kan stadig få fuld støtte, hvis de inden årsskiftet har afholdt omkring 10 pct. af udgifterne til et projekt.



- Det betyder, at de projekter kan være op til ti gange større end de ordrer, som i første omgang er offentliggjort, og det er positivt set med Vestas' øjne. Det er meget logisk, at der kommer den her type ordrer inden nytår, fordi ordningen bliver mindre lukrativ i 2017, siger Jacob Pedersen.



Ud over de to amerikanske ordrer har Vestas vundet en ordre på 59 MW i Honduras. Det bliver første gang nogensinde, at Vestas skal levere møller til det centralamerikanske land.



/ritzau/FINANS