Lars Rebien efter 16 år som topchef i Novo: Jeg har lagt pres på min kone

Lars Rebien Sørensen kan efter 16 år snart vinke farvel til jobbet som topchef for medicinalfirmaet Novo Nordisk. Og de mange år, hvor han har været virksomhedens ansigt udadtil har lagt pres på familielivet.Sådan lyder det fra topchefen til i et interview med Berlingske Business Han udtaler blandt andet, at han har betalt en pris, når det kommer til forholdet til hans kone."Jeg har lagt et utroligt stort pres på min kone. Hun har stået med ansvaret for familien. Hun har stået alene med mange vanskelige beslutninger i forbindelse med vores børns opvækst. Det er ikke bare det, at vi ikke har haft så meget tid sammen, for så havde jeg nok bare fundet noget andet at gå op i," siger han ifølge Business.Hvis Lars Rebien Sørensen skulle spole sit liv 35 år tilbage, vil han ikke have gjort noget anderledes, når det kommer til hans karriere, men på hjemmefronten har der været ting, han ville have gjort anderledes, han ikke vil uddybe yderligere i interviewet.Direktørposten har budt på op- og nedture, hvor Lars Rebien Sørensen det seneste år blandt andet har måtte kæmpe med de amerikanske politikeres kritik af listepriserne på insulin i USA.I et afskedsinterview i Børsen for 14 dage siden sagde Lars Rebien, at han trods alt glæder sig til skrue ned for tempoet."Jeg glæder mig mest til, at jeg ikke skal op klokken seks hver morgen og tænke på, at nu kommer der en hel dags arbejde, ud at spise om aftenen, og komme sent hjem, dag efter dag efter dag. Det tidspres, der ligger, glæder jeg mig til at slippe for, og så kan det jo være, at jeg får nogle nye idéer lige pludselig, når jeg har siddet og haft lidt overskud," sagde Lars Rebien til Børsen. Læs hele interviewet her