Trampoliner på afveje, knækkede flagstænger og manglende tagsten.



Stormen Urd fejede mandag aften og nat ind over Danmark, og med den fulgte hundredvis af skader. Dog er antallet markant lavere end ved tidligere storme som Bodil, Egon og Gorm.



Det melder en række forsikringsselskaber, der har fået besked om skader hos kunderne både over telefonen og digitalt via hjemmesiderne.



Samlet set ligger tallet tirsdag eftermiddag på omkring 850 sager.



"Vi har klokken 14.30 fået 421 anmeldelser om stormskader. Da Gorm ramte Danmark sidste år, havde vi på dette tidspunkt modtaget flere end 1000 anmeldelser," siger Jens Langergaard, kommunikationschef i Topdanmark.



Gorm blæste ind over Danmark i november sidste år.



Også hos landets største forsikringsselskab, Tryg Forsikring, er der strømmet færre anmeldelser om skader ind. Det fortæller pressechef Tanja Frederiksen.



"Klokken 14 nåede vi op på cirka 300 skader. Der er forholdsvis mange landbrugsskader. De tegner sig for cirka 70 skader, men der er ikke tale om de store skader," siger hun.



Der er ingen meldinger om voldsomme skader, hvor en gavl er forsvundet, eller et helt tag er fløjet bort.



"Det er det almindelige med væltede flagstænger, flyvende trampoliner, der er fløjet ind til naboen og har ramt en bygning, træer væltet ned i biler og bygninger samt tagsten, der er revet af," siger Tanja Frederiksen.



Selskabet Codan melder om 125 skader klokken 12 tirsdag, mens Alm. Brand oplyser, at man har fået 300 henvendelser om skader efter Urd.



/ritzau/