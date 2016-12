Telia-chefer fyret oven på sex-skandale

Der er kommet en fyreseddel til to af de tre chefer i Telia i Sverige, der har været under anklage for at kræve sex af medarbejdere.



Det skriver den svenske avis Aftonbladet.



- Vi må desværre konstatere, at vi har et problem, skriver pressechef Irene Krohn i en e-mail til Aftonbladet ifølge E24.



Ifølge pressechefen har tele-koncernen allerede fundet erstatninger for de to afskedigede chefer.



De tre chefer blev for to uger siden suspenderet, imens telekoncernen gik i gang med at undersøge, om de har krævet, at kvindelige ansatte skulle have sex med dem til gengæld for forfremmelser.



Ifølge Aftonbladet er der tale om en kultur præget af kønsdiskriminering med seksuelle tilnærmelser over for kvindelige ansatte i Telias netværk af butikker i Sverige.



/ritzau/FINANS