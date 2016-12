The European Energy Group A/S har i dag indgået en aftale med en Luxemburg-baseret investeringsfond, der vil købe tre vindmølleparker i Finland.



Investeringsfonden administreres af selskabet Re:cap.



Bestyrelsesformanden i The European Energy Group, Jens-Peter Zink, oplyser, at salget er i den mindre skala, da den totale kapacitet af vindmølleparkerne er 17,25 MW og består af fem Vestas vindmøller med turbinerne V126 3.45 MW.



Vindmølleparkerne er i øjeblikket under opførsel, men forventes at være klar i andet kvartal af 2017.