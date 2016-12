Vestas får ny mølleordre fra Buffett-selskab

Vestas har vundet en ordre på 154 megawatt, MW, i USA. Ordregiver er Midamerican Energy Company, der er ejet af den amerikanske milliardær Warren Buffetts investeringsselskab, Berkshire Hathaway.



Leverancerne af møllerne, der er af typen V110-2,0 MW ventes gennemført i 2017. Ordren omfatter desuden en femårig serviceaftale af typen AOM5000.



Der er tale om den tredje ordre fra Midamerican under en rammeaftale med Vestas på op til 2000 MW - til det såkaldte Wind XI-projekt.



Den seneste ordre fra Buffett-selskabet kom for en uge siden og var på 153 MW. Den første ordre fra den 23. september var på 214 MW.



Også ordre i Jordan



Vestas har ligeledes vundet en ordre på 89 megawatt, MW, i Jordan. Ordren er fordelt på 27 møller af typen V126-3,3 MW.



Ordregiver er Fujeij Wind Power Company, der samtidig har indgået en tyveårig serviceaftale med Vestas. Der er tale om Vestas' mest omfattende serviceaftale, AOM5000. Vestas skal desuden står for arbejdet med nettilslutning.



Leverancerne af møllerne ventes indledt i fjerde kvartal af 2017, mens møllerne ventes at sættes i drift i løbet af tredje kvartal 2018.



/ritzau/FINANS