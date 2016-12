Nordea: Godt nyt for Novo - konkurrent sætter høje listepriser i USA

Novo Nordisks franske konkurrent Sanofi spiller ud med relativt høje listepriser i USA på sin to nye diabetes 2-præparater, Adlyxin og Soliqua. Det konstaterer Nordea i et notat.



Prisen på Soliqua, der kombinerer Sanofis storsælgende insulin Lantus med Adlyxin opfundet af danske Zealand Pharma, er kommet frem i forbindelse med, at Prime Therapeutics har offentliggjort prisen på en Soliqua-pen.



Ifølge Nordea er der tale om en behandlingspris på omkring 23-24 dollar om dagen baseret på den typiske dosis, der blev benyttet i de afsluttende kliniske studier af Soliqua.



Prisen ligger ifølge Nordea højere end prisen på Novos GLP-1-middel Victoza, hvilket Nordea anser for positivt, da markedet tidligere har frygtet, at Sanofi ville klemme prisen.



Prisen på Adlyxin beregner Nordea tilsvarende til 24 dollar om dagen. Der er som nævnt tale om listepriser opgjort før eventuelle rabatter.



/ritzau/FINANS