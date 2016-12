Oprahs julevægttab sender Vægtvogternes aktier i vejret

Tv-ikonet Oprah Winfrey ejer 10 pct. af Weightwatchers (på dansk: Vægtvogterne, red.), der er børsnoteret på Wall Street i New York, og noget kunne tyde på, at hendes eget vægtab har indflydelse på aktiekursen. Således steg aktien 18 pct. efter en nyhed, om at Oprah havde tabt 18 kilo.



Det skriver The Guardian.



Nyheden om ikonets vægttab kommer frem i en kommende reklame for Vægtvogterne, hvor hun opfordrer seere til at "tage springet", mens hun skåler med venner over et måltid spaghetti og salat.



- Siden jeg startede hos Vægtvogterne, har jeg tabt over 20 kilo. Jeg kan ærligt sige, at jeg ikke kæmper mere. Jeg har spist alt, jeg elsker, såsom tacos og pasta. Jeg har aldrig følt mig berøvet, siger Oprah i reklamen.



Investorerne tror åbenbart på budskabet og sendte aktierne op med 18 pct. torsdag.



Vægtvogterne har de seneste år haft problemer med kundeflugt på grund nye sundhedapps, der tæller kalorier og registrerer motion, men investorerne håber altså, at Oprahs eksempel kan få folk tilbage i butikken, når julevægten skal smides igen.



/ritzau/FINANS