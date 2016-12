Godt nyt for Mærsk: Fragtraterne holder det højere niveau fra sidste uge

Det brede rateindeks Shanghai Containerized Freight Index ( SCFI ), der dækker over spotpriserne på containerfragt fra Shanghai til en stribe destinationer verden over, ligger i denne uge uge og bider sig dermed fast i niveauet fra sidste uge, hvor indekset steg.



Det viser data fra Shanghai Shipping Exchange, der opgør indekset.



Indekset er i denne uge opgjort til 824,00 mod 824,39 i sidste uge. Det svarer til et minimalt fald på 0,05 pct.



I indekset vejer de tunge ruter mellem Asien og Europa, hvor A.P. Møller-Mærsks containerrederi, Maersk Line, er en dominerede spiller, med 20 pct.



