Dansk rengøringskæmpe sælger kloakforretning

Opdateret kl. 08.06 - Service- og rengøringskoncernen ISS sælger nu sin danske kloak- og industriserviceforretning fra, meddeler selskabet fredag morgen.



Køberen er den norske virksomhed Norva24 og prisen for handlen er ifølge parterne fortrolig.



"ISS’ danske kloak- og industriserviceforretning har opereret som en selvstændig forretning i adskillige år. Deres services er ikke kerneservices for ISS, og der er ikke et naturligt samspil i forhold til størstedelen af vores andre services. Salget afspejler vores øgede strategiske fokus på at levere integreret facility service til vores kernekunder,” siger Henrik Langebæk, finansdirektør for Global Operations og ansvarlig for porteføljevirksomheder udenfor ISS’ kerneaktiviteter.



Kloak- og industriserviceforretningen, der har været en del af ISS-koncernen siden 1999, omsætter for ca. 208 mio. kr. om året og har 164 ansatte.



”Vi er af den sikre overbevisning, at de nye ejere vil være i en bedre position til at realisere det fulde potentiale af vores danske aktiviteter indenfor kloak- og industriservices, da disse aktiviteter ligger i tråd med deres strategi og de allerede opererer en lignende virksomhed i Norge. Vores ledelsesteam og alle vores medarbejdere vil blive en del af Norva24 i forbindelse med salget,” tilføjer Henrik Langebæk.



Som en del af handlen har partner aftalt, at forretningen under det nye norske ejerskab vil blive den foretrukne leverandør af kloak- og industriservices til ISS i Danmark og Norge.