Nordeas strategiplan skal gøre banken mere rentabel

Nordea vil med ny strategiplan markant reducere bankens omkostninger. Det skal ske igennem digitale løsninger, lavere udgifter på privatkundeområdet og øget service til lønsomme kunder.



Det skriver Berlingske Business.



Nordeas nye strategi har tre overordnede mål, der lyder på at øge kundetilfredsheden, forbedre resultaterne og styrke bankens samfundsrolle.



For at reducere omkostningerne har banken digitalisering i fokus. Nogle kunder vil opleve, at deres daglige bankforretninger udelukkende vil klares digitalt.



Samtidig vil Nordea investere i tre udvalgte kundesegmenter, der bidrager til indtjeningen. Banken vil forsøge at tiltrække og fastholde boligejere, velhavere og ungt potentiale.



