Verdens ældste bank opgiver redningsplan og afventer staten

Den italienske bank Monte dei Paschi di Siena har opgivet en stor redningsplan, og vejen er nu banet for, at staten må gribe ind.



Banken skulle samle fem mia. euro, men investeringerne har ikke været tilstrækkelige.



Dermed har banken også skrottet et tilbud om at konvertere gæld til egenkapital, hvilket kunne havde sikret den to mia. euro.



Banken vil derfor sende obligationer tilbudt under denne aftale retur.



På børsen i Milano var bankens aktie ved lukningen faldet til 15 euro. Det er et fald svarende til 7,5 pct.



Det er verdens ældste bank og landets tredjestørste udlåner. Det har stået klart i noget tid, at den meget vel kan få brug for et statsindgreb for at undgå et kollaps.



Italiens premierminister, Paolo Gentiloni, som for nylig overtog posten fra Matteo Renzi, skal nu forsøge at redde banken.



Gentiloni ventes ifølge nyhedsbureauet dpa at indkalde til et regeringsmøde om krisen allerede torsdag aften.



Hans regering sikrede onsdag et flertal i parlamentet til at bruge op til 20 mia. euro til Monte dei Paschi di Siena og andre banker i krise.



Corriere della Sera kritiserer regeringen for ikke at have grebet ind tidligere.



Avisen skriver, at nødvendigheden af en hjælpepakke har været kendt i mindst tre år.



Italien ventes at drøfte betingelserne for et statsindgreb med EU og Den Europæiske Centralbank. EU-regler siger, at bankpakker ikke alene må finansieres med skattekroner. Derfor ventes nogle investorer at miste penge.



