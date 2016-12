Relateret indhold Tilføj søgeagent Virk.dk

Cbrain har indgået en samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen.



I henhold til samarbejdet skal Cbrain integrere sit F2 med Virk's såkaldte blanketmotor, som anvendes som grundlag for den offentlige virksomhedsportal Virk.dk.



Kombinationen af blanketmotoren med F2 sags- og procesunderstøttelse giver ifølge Cbrain de styrelser og institutioner, som bruger Virk.dk til indberetning fra virksomheder, en ny måde at understøtte og optimere sagsbehandlingen digitalt hele vejen fra selvbetjening til sagsafslutning.



- Det er endvidere aftalt, at cBrain skal levere en digital understøttelse til brug for Erhvervsstyrelsens sagsbehandling af eksportansøgninger. Eksportansøgninger indberettes via Virk.dk, og hermed vil den nye integration blive demonstreret i praksis, skriver Cbrain.



/ritzau/FINANS