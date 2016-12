Dansk flyselskab lander mega underskud: Revisor sår tvivl om overlevelse

Det kriseramte danske flyselskab Jet Time balancerer muligvis på kanten af en betalingsstandsning.



I hvert fald sår revisoren i den dugfriske årsrapport tvivl om selskabets mulighed for at overleve, også kaldet going concern.



Tallene taler da også sit tydelige sprog. I det netop afsluttede regnskabsår landede Jet Time et underskud på 298,7 mio. kr. mod et minus på 142 mio. kr. i samme periode sidste år.



De store tab betyder, at der står et blodrødt minus på 467,7 mio. kr. i afsnittet om egenkapitalen.



Jet Time har eksisteret i ti år og lignede længe en succeshistorie. I løbet af de sidste tre år har udfordringerne dog hobet sig op for selskabet.



I slutningen af sidste måned fyrede Jet Time 278 medarbejdere som en direkte konsekvens af, at man droppede sit samarbejde med SAS og flyvninger med fragt. Fremover vil man kun flyve charterruter med én type fly.



Jet Time er ejet af rigmanden og den tidligere koncerndirektør for SAS, Lars Thuesen, der har været med til at investere mere end 200 mio. kr. i selskabet.