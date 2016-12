ALK-Abellós nyopkøbte virksomheder i USA styrker selskabets kontrol med forsyningskæden i USA og vil tillige kunne blive en ganske lukrativ forretning.



Det vurderer ALK's finansdirektør Flemming Pedersen, efter at ledelsen har sat underskrifter på en aftale om køb af de to Oklahoma-hjemhørende virksomheder Allergy Laboratories og Crystal Laboratory, der hidtil har været under samme private ejerskab.



Købsprisen udgør op til 20 mio. dollar på gældfri basis, svarende til 138 mio. kr. Virksomhederne ventes at tilføre ALK en omsætning på omkring 100 mio. kr. næste år.



- De to virksomheder er underleverandør blandt andet til os, og vi køber virksomhederne for at styrke vores forsyningskæde af produkter til det amerikanske marked. Det er vigtige produkter for os, siger Flemming Pedersen til Ritzau Finans.



De to virksomheder producerer allergenekstrakter og har også været leverandør af hætteglas og fortyndervæsker, som er vigtige for ALK's nordamerikanske forretning. Størstedelen af salget går dog til andre end ALK, oplyser Flemming Pedersen.



PÅBUD FRA FDA



Med købet følger en del ekstra arbejde, idet Allergy Laboratories i 2015 modtog en påtale fra den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, om, at myndighederne overvejer at inddrage licensen til at fremstille biologiske produkter. ALK er overbevist om, at FDA-problematikken kan løses, men har sikret sig ved at tilbageholde en betydelig del af købesummen, indtil sagen er afklaret.



- Hele værdikæden bliver hele tiden mere og mere reguleret af myndigheder, og vi vil gerne have kontrol over hele værdikæden og dermed det samlede produkt, vi leverer, siger Flemming Pedersen.



- Det har været en vigtig del af hele den due diligence, vi har kørt, at kigge ind i det forhold, og det er noget, vi mener, vi kan løse. Vi har kigget på virksomheden over en længere periode og har faktisk fået lov til at være med i dialogen med FDA. Der er nogle produkter, de har produceret, som vi ikke overtager, og det er i høj grad dem, der har skabt problemer, siger Flemming Pedersen.



Overtagelsen medfører ifølge ALK en mindre positiv effekt på indtjeningen i 2017, hvor omkostninger til integration og opgradering af aktiviteterne vil gøre indhug i resultatet. Fra 2018 vil overtagelsen bidrage positivt til såvel indtjening som pengestrømme.



- Det er en ret lønsom virksomhed, men når man bokser med sådan nogle problemer, så er det også klart, at man investerer dårligt og bruger omkostninger dårligt. Men vi skal gerne op at operere på normal margin for sådan en forretning svarende til industristandard eller ca. 25 pct., vurderer Flemming Pedersen.



ALK vil med købet få løftet sit salg i Nordamerika ganske pænt. I de første ni måneder af 2016 omsatte ALK for 395 mio. kr. i Nordamerika.



