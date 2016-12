Svensk gigant overtager danske hospitaler for 200 mio. kr.

Relateret indhold Tilføj søgeagent Capio Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Capio

Den privatejede hospitalskæde CFR får ny ejer.



Det står klart, efter svenske Capio har underskrevet en forhåndsaftale om at overtage 70 pct. af aktierne i CFR, der driver privathospitaler i fire danske byer, for 200 mio. kr.



Det oplyser de to selskaber i en pressemeddelelse.



Capio er en af Europas største udbydere af private løsninger inden for hospitaler og sundhedsklinikker. Virksomheden har i skrivende stund mere end 12.000 ansatte i Sverige, Norge, Frankrig og Tyskland.



Thomas Kiær, stifter og ejer af CFR, fortsætter som adm. direktør, hvis og når opkøbet går igennem.



CFR-hospitalerne gennemfører årligt mere end 80.000 konsultationer og 8000 operationer.