ALK-Abelló opruster i USA med køb af de to Oklahoma-hjemhørende virksomheder Allergy Laboratories og Crystal Laboratory.



Købsprisen udgør op til 20 mio. dollar på netto gældfri basis, svarende til 138 mio. kr., fremgår det af en meddelelse fra ALK-Abelló.



Med opkøbet af de to selskaber, der tidligere har været under samme private ejerskab og producerer allergenekstrakter og andre materialer til allergibehandling, styrker ALK-Abelló sin forsyningskæde i Nordamerika.



- Udover synergier og langsigtet værdiskabelse sikrer overtagelsen ligeledes ALKs forsyningskæde af især hætteglas og fortyndervæsker (diluenter), som er vigtige for den nordamerikanske allergiforretning. Købet øger også vores viden om fremstilling af bestemte råmaterialer og sterile materialer, siger finansdirektør i ALK Flemming Pedersen i meddelelsen.



Ifølge ALK afspejler prisen, at Allergy Laboratories i 2015 modtog en påtale fra FDA's Center for Biologics Evaluation and Research (CBER) om, at man overvejer at inddrage selskabets licens til at fremstille biologiske produkter.



ALK skriver om den sag, at det er overbevist om, at problemerne kan løses, men at en væsentlig del af købsprisen tilbageholdes, indtil sagen er afklaret.



- Som verdensleder inden for allergivaccination er ALK godt rustet til at løse Allergy Laboratories' licensproblemer med FDA. Vi vil samarbejde hurtigt og dedikeret med myndighederne om at løse problemerne, siger Flemming Pedersen.



Ifølge ALK er overtagelsen en del af selskabets strategi om at udbygge sin globale tilstedeværelse.



- Med købet vil ALKs markedsposition i Nordamerika blive styrket, og mulighederne for at øge salget af allergenekstrakter og relaterede produkter vil blive øget. Overtagelsen bekræfter dermed ALKs mål om at levere produkter af høj kvalitet til allergispecialister, skriver selskabet.



Overtagelserne ventes at tilføre ALK omsætning på cirka 15 mio. dollar (cirka 100 mio. kr.) i 2017.



Fra 2018 forventes overtagelsen at bidrage positivt til indtjening og pengestrøm. I 2017 forventer ALK en mindre, positiv effekt på indtjeningen, idet transaktionen vil medføre omkostninger relateret til integration og opgradering af aktiviteterne.



/ritzau/FINANS