Aarsleff-topchef: Arbejder på at få flere store projekter i hus i 2016/17

Udsatte projekter samt lange forberedelsesperioder på tilbud på store projekter medvirkede til en nedjustering i det netop afsluttede regnskabsår 2015/16, men det ændrer ikke på, at Per Aarsleff også i indeværende regnskabsår vil arbejde hårdt for at få større projekter i hus.



Det fortæller selskabets administrerende direktør, Ebbe Malte Iversen, i forbindelse med årsregnskabet for 2015/2016.



Samlet venter Aarsleff et driftsresultat (EBIT) på 430 mio. kr. i regnskabsåret 2016/17, hvilket svarer til en lille fremgang fra de 418 mio. kr. i 2015/16. Aktivitetsniveauet, eller omsætningen, ventes at blive omkring 5 pct. højere end sidste år.



"Vi arbejder fortsat med store bygge- og anlægsorienterede projekter, blandt andet fordi vi har det som politik, at vi gerne vil ind tidligt i processen. Det betyder så, at nogle af processerne bliver mere langvarige end tidligere. Så vi er i færd med en omstilling mod nogle projekter, der tager noget tid, før de kommer i gang," siger Ebbe Malte Iversen.



Aarsleffs omkostninger til at udforme tilbud er derfor samtidig øget.



"Men "hit raten" skulle jo gerne være større og kompensere for det. Det tror vi også, at den kommer til. Jeg kan eksempelvis nævne Post Nord-projektet som et eksempel på et meget stort projekt, hvor vi er eneste entreprenør i den fase, vi er i nu. Det håber vi selvfølgelig udmønter sig i en kontrakt på et tidspunkt," siger Ebbe Malte Iversen.



Han regner dog ikke med, at det sker i det nye regnskabsår. Et af de større projekter, som er trukket ud er også Femern-projektet. Desuden trækker Odense Letbane lidt ud.



"Men det er projekter, vi stadig gerne vil arbejde med, fordi vi kommer tidligere ind i processen og derfor kan tilføre større værdi og gennemføre en mere sikker proces," siger Ebbe Malte Iversen.



Generelt er de store projekter dog kun en begrænset del af Aarsleffs forretning.



"Vi har et hav af små og mellemstore kontrakter, som er langt størstedelen af omsætningen. De udgør dermed grundlaget og er en forudsætning for, at vi også kan arbejde med de store enkeltstående opgaver," siger direktøren.



Aarsleff arbejder desuden med tilbudsgivning på Storstrømsbroen og Metro Syd-afgreningen - et milliardstort projekt i Metro Cityringen - samt letbaneprojekter i Odense og København.



/ritzau/FINANS