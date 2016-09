Medier: Nyt kæmpelæk afslører skattely i Bahamas

Et nyt kæmpelæk af 175.000 firmaers oplysninger afslører skattely i Bahamas.



Det skriver DR og Politiken.



I alt er 1,3 millioner dokumenter fra selskabsregistret i Bahamas havnet i hænderne på Süddeutsche Zeitung, som har delt lækagen med partnere i den internationale organisation for undersøgende journalister ICIJ. Blandt dem er journalister fra DR og Politiken.



En af de mere bemærkelsesværdige sager handler om tidligere EU-kommissær på først konkurrenceområdet og senere den digitale dagsorden Neelie Kroes fra Holland.



Hun står ifølge DR opført som ledende person i et Bahamas-baseret selskab - Mint Holding. Det er et skjult selskab, som hun aldrig har oplyst om i forbindelse med sine embeder i EU.



Papirerne fra Bahamas rummer data såsom navn, indregistrering og betaling af afgifter til selskabsregistret. Der er dog ikke dokumenter om aktiviteter i de enkelte selskaber.



/ritzau/