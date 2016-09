Novo Nordisk lover billig insulin til fattige lande

Relateret indhold Tilføj søgeagent Novo Nordisk Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Novo Nordisk

Medicinalgiganten Novo Nordisk lover onsdag at gøre insulin markant billigere for mennesker, der lever i verdens mindst udviklede lande.



"Vi garanterer, at vi vil levere human insulin til en lav pris for at sikre adgang til kvalitetsbehandling for patienter i de fattigste dele af verden i mange år fremover," skriver selskabet i en meddelelse.



Novo Nordisk producerer knap halvdelen af verdens insulin, og virksomheden kalder sit initiativ en forpligtelse til at gøre insulin tilgængelig for alle.



/ritzau/