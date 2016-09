Volkswagen risikerer milliardstort erstatningskrav i Tyskland

Relateret indhold Tilføj søgeagent Volkswagen

Bilproducenten Volkswagen (VW) risikerer at stå med et erstatningskrav på 8,2 mia. euro - svarende til 61,1 mia. kr. - fra 1400 tyske investorer i kølvandet på skandalen, hvor flere millioner VW-biler blev udstyret med software, der skulle skjule bilernes udledning af såkaldte NOx-gasser.



Det skriver det britiske medie BBC News onsdag, hvor der samtidig bliver henvist til en udtalelse fra den regionale domstol i byen Braunschweig, som ligger tæt på VW's tyske hovedkvarter. Ifølge domstolen har den modtaget 750 henvendelser med sagsøgninger alene i løbet af mandagen.



Det er et år siden, at en undersøgelse i USA fandt frem til, at VW havde benyttet software for at få sine biler til at fremstå mere miljøvenlige.



Siden er bilproducenten blevet mødt med flere krav om erstatning, og selskabet har ifølge BBC News tilsidesat 16,2 mia. euro eller 120,7 mia. kr., som skal dække retssagerne.



Ifølge domstolen i Braunschweig har de fleste henvendelser indeholdt anklager fra flere sagsøgere, hvoraf en del af disse er private investorer.



