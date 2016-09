NKT Cables kommer med opkøbet af ABB's højspændingskabelaktiviteter til at stå stærkere i kampen om at skulle levere kabelløsninger blandt andet til nogle af de store offshorevindmølleparker, som kan komme under hammeren de kommende år.



- Der er rigtigt mange budrunder, som allerede er annonceret eller kommer, hvor vi ikke ville kunne være med, fordi vi ikke har godkendt teknologi i dag. Der ville vi tidligst kunne være med om et par år eller noget i den stil, mens vi med opkøbet kan være med fra start, siger Michael Hedegaard Lyng, administrerende direktør for NKT Cables, på et pressemøde.



Med købet får NKT Cables nemlig adgang til DC-højspændingskabler, som ABB er førende inden for, og som vurderes at være vejen frem til transport af store mængder strøm over store afstande. Købet rummer også et nyt avanceret kabeludlægningsskib, som ifølge bestyrelsesformand Jens Due Olsen ligeledes kan give selskabet en konkurrencefordel.



- Der er en tendens derude, hvor man skal levere kablerne, men der er også en tendens derude, hvor man også skal tage et installationsansvar. Det, at vi kommer til at tage levering på det her skib, gør også, at vi bliver en mere troværdig modpart, når vi får en kontrakt, hvor vi også skal have installationsansvar. Vi kan bedre styre den kapacitet, når man har brug for det, siger Jens Due Olsen.



Skibet til den nette sum af cirka 900 mio. kr., som leveres i første kvartal 2017, kan også give selskabet lavere installationspriser - afhængigt af kapacitetsudnyttelsen.



- Det er ikke tanken, at det er et skib, som skal outsources til andre, og det, der ligger i planerne, er, at det bliver relativt højt belagt i de første par år. Derefter er det klart, at så vil det mere afhænge af, hvad vi får ind af nye projekter, siger Michael Hedegaard Lyng.



- Men det er også et skib, som skal være med til at gøre os endnu mere konkurrencedygtige i markedet, fordi vi har det, og fordi vi forhåbentlig kan installere til en lavere pris per meter, end hvis man skulle ud at købe et skib, der ikke var ligeså optimalt, tilføjer han.



/ritzau/FINANS