Elektronikgiganten Computercity må efter 24 år på det danske marked lukke og slukke. Senest 31. januar 2017 lukker virksomheden ni af ti varehuse, og det sker, fordi virksomheden har været hårdt presset af et stærkt marked.



Det er kun varehuset i Glostrup, som fortsætter.



Virksomheden har onsdag afskediget 96 af i alt 126 medarbejdere.



- Det er altid sørgeligt at forhandle fratrædelsesvilkår, når arbejdspladser lukker. Men det er lykkedes HK Handel at få en aftale, der sikrer de opsagte medarbejdere i forhold til ikke planlagt ferie, vejledning, uddannelse og øvrige vilkår, siger HK Handels faglige chef, Kim Jensen.



HK Handel vil nu besøge varehusene og tage kontakt til de medlemmer, der er berørt af afskedigelserne.



Det er blandt andet vigtigt at orientere medarbejderne om, at hvis de er omfattet af butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel, har de ret til at få fri med løn til vejledning i fagforening og a-kasse.



Aftalen mellem Computercity og HK Handel giver derudover medarbejderne ret til 15 dages uddannelse med løn i opsigelsesperioden.



- Vi ved af erfaring, at jo hurtigere, man kommer i gang med jobsøgning og uddannelse, jo hurtigere kommer man i job igen. Derfor opfordrer vi medlemmerne til hurtigt at få den vejledning, de har ret til i deres lokale HK-afdeling, siger Kim Jensen



I maj 1992 åbnede Computercity i Danmark, og kort tid efter blev dørene slået op i Stockholm.



/ritzau/