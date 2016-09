Der har ikke været meget idé i at have en kabelproducent og et rengøringsfirma under samme tag. Derfor er der god ræson i, at NKT splittes i to og samtidig bliver en langt større spiller på kabelmarkedet med et milliardkøb af en konkurrent.



Sådan lyder det fra pensionsgiganten ATP, der ejer omkring 5 pct. NKT har torsdag gjort klar til at børsnotere kabelproducenten NKT Cables og Nilfisk, der laver rengøringsmaskiner.



- Det er to vidt forskellige forretninger, og NKT har ikke været et konglomerat, så det er helt oplagt at dele dem op i to. Nilfisk ville godt kunne stå alene, mens NKT Cables har været for lille, siger ATP's aktiechef, Claus Wiinblad.



Der har tidligere været spekulationer om et frasalg af NKT Cables, men nu har selskabet i stedet kastet 6,2 mia. kr. efter den schweizisk-svenske konkurrent ABB Cables, hvor NKT blandt andet fremhæver en stærk teknologi som en af årsagerne.



- Overvejelsen har så været, om man skulle sælge Cables, men jeg synes, at det er en fornuftig løsning, man har fundet frem til.



- Rent strategisk ser det ud til at give god mening, at man skaber en stærkere kabelproducent i stedet for at sælge. Der er selvfølgelig altid risici, når man laver en stor integration, men jeg synes, at planerne ser fornuftige ud, siger Claus Wiinblad.



TILFREDS MED EJERPOST



NKT regner med, at opkøbet kan give årlige synergieffekter på 30 mio. euro fra og med 2019. ATP vil ikke kommentere, hvorvidt pensionsselskabet fremover vil være at finde som aktionær i begge de to børsnoterede selskaber.



- Indtil videre er vi fint tilfreds med de 5 pct., vi ejer i NKT, siger Claus Wiinblad.



Hos Nordnet vurderer investeringsøkonom Per Hansen, at opkøbet er et udtryk for, at NKT ikke har kunnet finde en køber til NKT Cables.



- Der har næppe været købere til kabeldivisionen, eller også har prisen været for lav, fordi ellers så ville man nok have solgt inden for de sidste seks måneder. På den baggrund giver det god mening at lave en offensiv satsning ved at købe op, siger Per Hansen.



På aktiemarkedet virker investorerne til at være tilfredse med NKT's planer. Aktien stiger med 12,6 pct. til 419 kr. Det værdisætter selskabet til mere end 10 mia. kr.



- Investorerne ser ud til at have en solid tillid til, at selskabet vil være i stand til at integrere ABB og få en stærk spiller på kabelmarkedet. Jeg tror i mindre grad, at det er på grund af selve opsplitningen af koncernen, siger Per Hansen.



/ritzau/FINANS