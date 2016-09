Tidshorisonten for en opsplitning af NKT Holding og selvstændige børsnoteringer af NKT Cables og Nilfisk er umiddelbart første kvartal 2017. Men det afhænger af timingen for konkurrencemyndighedernes godkendelse af NKT Cables' køb af ABB's højspændingskabelaktiviteter.



- Får vi den godkendelse lad os sige inden for fire måneder, så vil vi ret kort tid efter kunne gennemføre den her opsplitning. Det er sådan set det, der afgør det. Fik vi det i morgen var vi ikke klar, men det bliver vi inden for den her forventelige tidshorisont på fire måneder. Bruger konkurrencemyndighederne fem eller seks måneder, så er det det der afgør det, siger Jens Due Olsen, bestyrelsesformand hos NKT Holding, på et pressemøde efter annonceringen af opkøbet og opsplitningsplanerne.



/ritzau/FINANS