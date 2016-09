Relateret indhold Tilføj søgeagent Maersk Line Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Maersk Line

Der er fremgang i handlen via containere i Indien.



I årets første seks måneder steg handlen med 11 pct. Til sammenligning steg den med 6 pct. i første halvår 2015. Dermed kan væksten i den indiske containerhandel ende med at blive fire gange så høj som den samlede globale vækst i år. Sådan lyder vurderingen i en handelsrapport fra Maersk Line.



Den eksportvare, der har oplevet størst vækst målt på volumen, er grøntsager med 56 pct., efterfulgt af frugt og nødder med 42 pct. Blandt frugterne er der især blevet solgt mange druer til udlandet. Her var væksten på 180 pct.



- Uagtet den fremragende lokale høst i denne sæson har Indien nydt godt af både en kort sæson i Sydafrika og et fokusskifte hos de sydamerikanske drueeksportører til det amerikanske marked for at opnå bedre priser. Det har også hjulpet, at indiske eksportører har taget internationale certificeringer som The Thompson og Global GAP til sig. Det er et afgørende krav for eksport af druer til de europæiske markeder, forklarer Franck Dedenis, der er Maersk Lines administrerende direktør for Indien, Sri Lanka og Bangladesh, i en kommentar til handelsrapporten.



På importsiden har Indien oplevet en vækst inden for frugt og nødder på 87 pct. Her er det især cashewnødder, der er kommet flere af til Indien fra Afrika, og æbler som er sejlet ind fra Nordamerika og Kina.



/ritzau/FINANS