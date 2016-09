Den amerikanske producent af elbiler Tesla sagsøges nu i Kina over sin brug af betegnelsen "Autopilot" til sine selvkørende biler, efter at en 23-årig mand mistede livet i en ulykke i januar.



Det skriver Financial Times.



Autopilot-systemet blev først gået efter i sømmene efter en lignende ulykke i USA, hvor en mand døde som følge af et sammenstød med en lastbil i maj måned. Tesla sagsøges nu af den omkomne kinesiske billists far, Gao Jubin, men benægter fortsat at Autopilot-systemet er blevet vildledende markedsført.



Tesla har efter et par vidt publicerede ulykker tidligere mødt kritik i Kina for misvisende markedsføring. Selskabet skiftede i forbindelse med dette til at kalde systemet "autonomt assisteret kørsel" fremfor Autopilot i få dage på den kinesiske hjemmeside, før det endeligt skiftede tilbage til det originale navn og kaldte ændringen en fejl.



Offerets far kræver både en undskyldning for Teslas misvisende markedsføring, og for at selskabet fuldkommen stopper med at bruge betegnelsen Autopilot om bilens semi-automatiske egenskaber, skriver den britiske avis.



/ritzau/FINANS