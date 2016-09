NKT Cables bliver en betydeligt stærkere virksomhed med overtagelsen af ABB's forretning af højspændingskabler. Blandt andet får NKT adgang til en teknologi, som det ikke tidligere har haft adgang til.



Det fastslår bestyrelsesformand for NKT Holding Jens Due Olsen og NKT Cables's administrerende direktør, Michael Hedegaard Lyng, i et interview med Ritzau Finans.



- Vi er først og fremmest faldet for en meget stærk on- og offshorevirksomhed, som er stærk på højspænding, og som giver os en teknologi, som vi vel kalder fremtidens teknologi i det marked, nemlig jævnstrømsteknologien, siger Jens Due Olsen.



- Og så er vi faldet for et kulturelt "fit" - det er en svensk virksomhed, som passer overordentligt god med vores måde at tænke på, og så er vi også faldet for, at de er rigtigt dygtige til projekter og har en meget stor ordrebog, som vi skal til levere på nu, tilføjer bestyrelsesformanden.



Michael Hedegaard Lyng påpeger, at NKT med ABB's DC-teknologi vil stå godt til at deltage i den udbygning af energi-infrastrukturen i Europa, som ventes over de kommende 10-15 år.



- Den her DC-teknologi er en teknologi, som vi ikke selv har haft, men det er en teknologi, som betyder mere og mere i fremtiden. Det er en teknologi, som har været meget offshore-mæssigt, men nu rykker den på land, og vi har tidligere talt om det her Südlink-projekt i Tyskland, hvor vi har en fabrik, der ligger ideelt, men vi har ikke haft teknologien - det får vi nu fuldt ud, siger Michael Hedegaard Lyng.



/ritzau/FINANS