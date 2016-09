NKT Holding har annonceret et opkøb af svenske-schweiziske ABB Cables samt en fremtidig opsplitning af selskabet i to selvstændige børsnoterede enheder.



Herunder kan du læse om hovedpunkterne i transaktionen:







- NKT Cables køber ABB Cables for samlet 836 mio. euro, svarende til 6,2 mia. kr.



- Nordea og Danske Bank skal hjælpe med finansieringen



- Opkøbet ventes gennemført i første kvartal 2017, og integrationen af ABB Cables ventes færdiggjort inden udgangen af 2018



- Opkøbet ventes at give årlige synergieffekter på 30 mio. euro fra og med 2019



- De samlede omkostninger ved integrationen ventes at være 35-40 mio. euro



- Som konsekvens af opkøbet suspenderes udbyttet for regnskabsåret 2016, og aktietilbagekøbsprogrammet indstilles



- NKT venter derudover at gennemføre en kapitaludvidelse gennem aktiesalg for at styrke kapitalen



- Den nettorentebærende gæld ventes efter købet at være tre gange driftsresultatet (EBITDA) - men skal efter planen nedbringes væsentligt efterfølgende



- Efter opkøbet splittes det nuværende NKT Holding i to - NKT Cables og Photonics samt Nilfisk



/ritzau/FINANS