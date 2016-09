Genmabs kræftsatsning sætter salgsrekord i USA: Aktien stiger over tre pct

Genmabs kræftmiddel Darzalex har i august sat salgsrekord på det amerikanske marked.



Midlet, der er til behandling af knoglemarvskræft, solgte for 46,5 mio. dollar, hvilket er en fremgang på 25 pct. i forhold til juli. Det viser data fra det amerikanske analysehus Symphony Health offentliggjort af Bloomberg News.



Tallene dækker over salget via institutionelle salgskanaler til blandt andet hospitaler og lægeklinikker og er derfor ikke et 100 pct. nøjagtigt billede af salget.



Hos Sydbank kalder senioranalytiker Søren Løntoft Hansen salgstallene for stærke, men han konstaterer samtidig, at der har været flere arbejdsdage i august i forhold til juli, hvilket formentlig har påvirket salget positivt.



Samtidig vurderer han, at udviklingen i september kan vise sig svagere af samme årsag.



- Vi minder om, at der med Labour Day i september er færre arbejdsdage i september i forhold til august, hvorfor udviklingen i september efter vores vurdering vil være mere dæmpet, skriver han i en kommentar.



I år har midlet indtil videre solgt for omkring 320 mio. dollar i USA ifølge tallene. Genmab-partneren Johnson & Johnson, som står for salget af Darzalex, venter at kunne sælge for 440-490 mio. dollar i år.



Sydbank er en anelse mere positiv og venter et salg på 535 mio. dollar. Det kan betyde en opjustering senere på året.



- Langt hovedparten af markedssalget i 2016, forventer vi, kommer fra USA. Vi hæfter os dog ved en hurtig lancering på et stort marked som det tyske efter godkendelsen i Europa i maj – herunder en overraskende høj pris i Tyskland i forhold til USA.



- Det vil efter vores vurdering også vil bidrage til salget i 2016, skriver Søren Løntoft Hansen.



På aktiemarkedet tager investorerne pænt imod salgstallene. Genmab-aktien stiger 4,72 pct. til 1176 kr.



