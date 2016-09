Genmabs kræftsatsning sætter salgsrekord: Aktien reagerer positivt

Relateret indhold Tilføj søgeagent Genmab Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Genmab

Opdateret 09:03 - Genmabs kræftmiddel Darzalex har i august sat salgsrekord. Midlet solgte for 46,5 mio. dollar, hvilket er en fremgang på 25 pct. i forhold til juli.



Det viser data fra det amerikanske analysehus Symphony Health offentliggjort af Bloomberg News.



Tallene dækker over salget via institutionelle salgskanaler til blandt andet hospitaler og lægeklinikker.



I år har midlet dermed solgt for omkring 320 mio. dollar.



Markedet tog positivt imod de fine salgstal og kort efter åbning klokken ni steg Genmab-aktien 2,4 pct.



/ritzau/FINANS