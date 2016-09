NKT-formand: En historisk dag for selskabet

NKT's bestyrelsesformand, Jens Due Olsen, kalder det for en historisk dag for selskabet, at det onsdag kan annoncere købet af ABB's højspændings-kabelforretning og intentionen om at opsplitte holdingselskabet i to børsnoterede selskaber.



- Det er en historisk dag for NKT. Med købet af ABB HV Cables placerer vi ikke kun NKT Cables blandt de førende i industrien. Det baner også vejen for at opsplitte vores holdingselskab i to selvstændige børsnoterede selskaber, som bliver blandt de førende i deres respektive industrier. Vi forventer, at begge tiltag skaber værdi for vores aktionærer på både kort og længere sigt, siger Jens Due Olsen i en meddelelse.



/ritzau/FINANS