NKT køber op for milliarder og deler sig op i to selskaber

Opdateret 08:39 - NKT Holding deler sig op i to selskaber, så kabelforretningen NKT Cables og Nilsfisk, der producerer rengøringsmaskiner, fremover bliver to selvstændige børsnoterede selskaber.



Opsplitningen sker netop nu, fordi NKT Cables samtidig køber det svensk-schweiziske selskab ABB's kabelforretning, ABB Cables, for 712 mio. euro - svarende til 5,3 mia. kr.



Købet sker på gældsfri basis, og med i købet er desuden også ABB Cables' investering i et nyt kabeludlægningsskib, som leveres i første kvartal næste år, oplyser NKT. Den investering er på 124 mio. euro - eller 900 mio. kr. - og bringer derfor den samlede investering op på 6,2 mia. kr.



Hele NKT Holding har til sammenligning selv en markedsværdi på godt 9 mia. kr. Selskabet har indgået en aftale med Danske Bank og Nordea omkring hjælp til finansiering af transaktionen. Den samlede nettorentebærende gæld forventes efter købet at udgøre tre gange driftsresultatet (EBITDA), fortæller NKT.



Det er dog planen, at gælden skal nedbringens "markant" over de følgende 12 måneder. Transaktionen ventes gennemført i første kvartal 2017.



Købet skal skabe en "førende spiller inden for on- og offshore-højspændingskabler," lyder det fra NKT selv.



MILEPÆL FOR NKT



I 2015 havde ABB Cables en omsætning på 472 mio. euro, svarende til 3,5 mia. kr. Selskabet havde ved udgangen af juni en ordrebog på 1,1 mia. euro - eller 8,3 mia. kr.



- Købet af ABB's højspændingsforretning er en milepæl i transformationen af NKT Cables. Vi opererer i en industri, hvor innovation og størrelse er afgørende faktorer, og ABB’s kabelforretning er et perfekt strategisk match til vores eksisterende forretning. Sammen bliver vi førende på levering af højspændingskabler til energiforsyningen i Europa, fordi vi får et stærkt og effektivt produktionsnetværk, bliver geografisk godt placeret og får komplementerende know-how, siger Michael Hedegaard Lyng, der er administrerende direktør hos NKT.



- Med adgang til ABB's DC-teknologi vil vi være godt positioneret til aktivt at tage del i den udbygning af energiinfrastrukturen i Europa, som er planlagt over de næste 10-15 år. Vi ser frem til at byde vores mange nye og dygtige kolleger fra ABB velkommen, fortsætter topchefen.



STORE SYNERGIEFFEKTER



NKT venter synergieffekter på cirka 30 mio. euro om året fra udgangen af 2018, og de samlede omkostninger til integrationen af ABB Cables ventes at udgøre 35-40 mio. euro - ligeledes ved udgangen af 2018, hvor integrationen ventes endeligt afsluttet.



Det ventes, at det er en stor fordel i sammenlægningen, at kulturen i de to selskaber på flere punkter er ens.



- Samlet vil den nye forretning være godt positioneret både i forhold til den voksende havvindmølleindustri og til den forestående udbygning af det europæiske højspændingsnet. Desuden passer de to virksomheder organisatorisk godt sammen og har en fælles nordisk og kulturel baggrund, som vil understøtte integrationen, skriver NKT.



Oven i købet har selskabet desuden indgået en aftale med ABB om et fremtidigt strategisk samarbejde om at udnytte mulighederne inden for interconnectors og onshore energiforsyningsprojekter.



ENDELIG STRUKTUR ENDNU IKKE PÅ PLADS



Opkøbet sikrer, at NKT Cables bliver en af de førende spillere inden for sin industri, og da Nilfisk allerede har en sådan position på sit marked, er det NKT's vurdering, at selskaberne derfor er i god nok gænge til at stå på egne ben.



Den nuværende mindste division i selskabet - Photonics - slås sammen med NKT Cables, men derudover er NKT ikke helt klar med den endelig struktur endnu.



- Valg af den optimale fremtidige struktur overvejes stadig, og bestyrelsen forventer at præsentere modellen for opsplitning af NKT Holding samtidig med eller kort efter den endelige gennemførelse af købet af ABB Cables, skriver NKT.



Som konsekvens af opkøbet indstiller selskabet også sit aktietilbagekøbsprogram og dropper udbyttet for regnskabsåret 2016, fremgår det.



Derudover har NKT planer om en kapitaludvidelse gennem et salg af nye aktier for at styrke kapitalstrukturen. Købet af ABB Cables er dog ikke betinget af en succesfuld emission.



De finansielle forventninger til 2016 påvirkes desuden ikke af købet, da det først ventes gennemført næste år.



/ritzau/FINANS