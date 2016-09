Medie: Nets rykker børsnotering frem efter massivt aktiesalg

Relateret indhold Tilføj søgeagent Nets

Betalingsløsningsselskabet Nets rykker den snarlige børsnotering fire dage frem efter massiv interesse fra investorer, der vil have fat i aktien.



Det forventede startsskud på fondsbørsen for Nets var planlagt til tirsdag i næste uge, men nu fremrykker selskabet børsnoteringen til at finde sted på fredag kl. 09.00.



Det fortæller flere kilder med kendskab til børsprocessen til TV 2 Business, som tirsdag kunne fortælle, at minimumsværdien af Nets blev løftet, hvilket var et klart signal om meget stor interesse for at blive medejer af det børsnoterede Nets.



Nets vil derfor allerede torsdag lukke bøgerne for det udbud af aktier, der har været igang.



/ritzau/FINANS