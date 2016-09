Logistikgigant opjusterer forventningerne

Den amerikanske logistikgigant Fedex har opjusteret forventningerne til regnskabsåret 2016/2017. Det fremgår af selskabets rapport for første kvartal, der blev fremlagt tirsdag aften efter børstid.



Koncernens prognose lyder nu på et justeret resultat per aktie i intervallet 11,85-12,35 dollar. Hidtil har Fedex' prognose lydt på et overskud per aktie for helåret i størrelsesordenen 11,75-12,25 dollar.



Analytikeres gennemsnit for resultatforventningen lød på 11,89 dollars per aktie inden rapporten.



Selve Fedex første kvartal gav et justeret overskud per aktie på 2,90 dollar sammenlignet med sidste års plus på 2,42 dollar per aktie og analytikernes forventede overskud på 2,79 dollar per aktie.



Omsætningen løb op i 14,7 mia. dollar mod de ventede 14,6 mia. dollar og 12,3 mia. dollar i samme kvartal sidste år.



Fedex-aktien steg 2,7 pct. i eftermarkedet



/ritzau/FINANS