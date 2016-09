Rederier har udsigt til kompensation for millioner for svensk grænsekontrol

De operatører, der har udført id-kontrol ved den dansk-svenske grænse, skal have kompensation for deres arbejde fra den svenske stat. Sådan lyder det i et ændringsforslag til den svenske finanslov.



I forslaget, som indeholder ændringer af 2016-budgettet, afsættes i alt 139 mio. svenske kr., som den svenske regering forventer at skulle bruge i den retning.



De operatører, der har været berørt af id-kontrollen, tæller blandt andre DSB, Skånetrafiken og HH Ferries.



Siden januar har rederier, busser og DSB udført id-kontrol ved den dansk-svenske grænse. Til at udføre arbejdet har operatørerne sat kontrollører ind, som forestår kontrollen, så kunderne mærker så lidt som muligt.



Dyrt transportøransvar



Den svenske stat pålagde operatørerne et såkaldt "transportøransvar", hvor virksomhederne risikerer en sanktionsafgift på 50.000 svenske kr. pr. transport, hvis de ikke tjekker passagerers id, fremgår det af Transportministeriets hjemmeside.



Det har selvfølgelig kostet penge. Så det er godt nyt, at problemet bliver anerkendt, mener Jakob Ullegård, direktør i Danmarks Rederiforening, som organiserer de danske færgerederier.



Ifølge Ullegård har det skabt en skævvridning, at private virksomheder pludselig har skullet bruge penge på noget, som han ser som en myndighedsopgave.



"Det har været et problem for færgerederierne, at konkurrenten Øresundsbron ikke havde omkostninger til id-kontrol, da svensk politi har stået for kontrollen på broen."



"Den skævvridning gør man mindre, hvis regeringens forslag går hjem. Så vi ser frem til at følge finanslovens videre færd i Sverige," lyder det fra direktøren.



Ifølge Danmarks Rederiforening har bilfærgerne til Skåne brugt 14 millioner danske kroner kroner på at løse en opgave, som ret beset burde udføres af myndighederne.



Erstatningen skal udbetales i overensstemmelse med EU-reglerne om statsstøtte.



