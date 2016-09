Amerikansk medicinalselskab anklaget for voldsomme prisløft

Opdateret 17.51 Det amerikanske medicinalselskab Mylan Pharmaceuticals, der specialiserer sig i kopimedicin, anklages af myndighederne i West Virginia for at have skruet priserne på allergimedicinen Epipen voldsomt i vejret.Det skriver Bloomberg News. Siden Mylan købte Epipen i 2007, skulle selskabet have løftet prisen for midlet med 500 pct., lyder anklagen.Der har været heftig debat om priserne på medicin i USA, siden Turing Pharmaceuticals sidste år kom i voldsom modvind for at hæve prisen på HIV-medicinen Daraprim fra 13,50 dollar til 750 dollar per pille - en forhøjelse på mere end 5000 pct.Demokraternes præsidentkandidat, Hillary Clinton, blev så oprevet over Turing-sagen, at hun efterfølgende erklærede krig mod for høje priser på medicin./ritzau/FINANS