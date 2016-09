Forsigtighed præger forventningerne til det nye regnskabsår for Chemometec, der ellers netop har afsluttet et regnskabsår med vækst i både top og bund.



Regnskabsåret 2016/17 byder nemlig på investeringer og organisationsændringer i USA, fortæller selskabets direktør, Michael Eising.



- Vi er kommet med en lidt mere forsigtig guidance til næste, og det skyldes flere forskellige ting. Vi har blandt andet lavet organisationsændringer i USA, hvor vi er i gang med at ansætte flere sælgere. Målet er, at vi inden jul skal være fem sælgere i USA. Det gør vi for at gøre klar til yderligere vækst. Sådan en ændring vil have en effekt, indtil den er fuldt operationel, siger han.



Chemometec venter i 2016/17 en omsætning på 90-100 mio. kr. og et driftsresultat (EBITDA) på 15-25 mio. kr., og dermed kan selskabet risikere tilbagegang i driftsresultatet. Til sammenligning opnåede selskabet i 2016/17 nemlig en omsætning på 85,2 mio. kr. og et driftsresultat (EBITDA) på 22,6 mio. kr.



Direktøren peger også på, at selskabet vil være klar med et nyt produkt senere på året.



- Det er en form for transformation, vi er i gang med, siger direktøren.



Chemometec-aktien daler efter regnskabet med 5,7 pct. til 41,20 kr.



/ritzau/FINANS