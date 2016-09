Genmab: Partner sætter fase 1-studie på pause

Genmabs partner Johnson & Johnson har måttet trykke på pauseknappen i et fase 1-studie med lægemiddelkandidaten JNJ-63709178, der er udviklet på baggrund af Genmabs duobody-teknologi.



Det fremgår af clinicaltrials.gov, skriver branchemediet Medwatch.



Årsagen er, at der i studiet er observeret et tilfælde med en alvorlig bivirkning.



Danske Banks medicinalanalytiker Thomas Bowers siger til Medwatch, at det ikke er usædvanligt, at der opstår udfordringer i fase 1-studier, hvor formålet er at finde den rette dosis.



I værste fald kan Genmab risikere, at der lukkes ned for studiet. Thomas Bowers hælder dog mest til, at bivirkningen ikke har noget med selve lægemidlet at gøre, og at komplikationen skyldes, at der er tale om meget syge patienter.



/ritzau/FINANS