Det norske finanshus ABG Sundal Collier sænker kursmålet for Novo Nordisk-aktien med 50 kr. til 350 kr. Anbefalingen er dog fortsat "køb", viser data fra Bloomberg.



Novo Nordisk-aktien er faldet med 22,8 pct. i år, hvor den særligt har haft det svært siden medicinalselskabets regnskab for andet kvartal i august.



Her advarede Novo Nordisk om, at priserne på det lukrative amerikanske marked kommer under pres næste år.



Siden har selskabet skiftet ud på chefposten, hvor Lars Rebien Sørensen afløses af Lars Fruergaard Jørgensen fra starten af næste år.



Samtidig er der kommet en ny chef på topposten i USA, hvor Jakob Riis, der også var nævnt som afløser for Rebien, er blevet ny direktør.



Aktien lukkede mandag i 308,80 kr., og dermed indikerer ABG Sundal Collier et potentiale på knap 12 pct.



/ritzau/FINANS