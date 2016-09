Lav omsætning tvinger discountkæder til at lukke butikker

Når danske forbrugere navigerer indkøbsvognen rundt i dagligvarebutikkerne, er det i højere grad med øje for kvaliteten og ikke prisen på varerne.



Det er blandt en af årsagerne til, at lavprisbølgen i dagligvarehandlen er bremset, og antallet af discountbutikker er faldet to år i træk, skriver Jyllands-Posten.



"Discount er midt i en udmattelseskrig. Flere af de større kæder har lukket butikker, og jeg vil ikke blive overrasket, hvis det fortsætter," siger detailhandelseksperten Flemming Birch fra konsulenthuset Birch & Birch.



Han fremhæver, at flere af supermarkedskæderne har været i stand til at genopfinde sig selv. Samtidig er en større andel af de danske forbrugere begyndt at fokusere mindre på pris og mere på kvalitet.



"Supermarkederne er lykkedes med at skabe en fortælling om, at vi ikke kan spise mere, men vi kan spise bedre. Det er med til at flytte markedsandele," siger Flemming Birch.



Tal fra Danmarks Statistik viser, at væksten i discountsektorens omsætning er faldet markant i de senere år, mens supermarkederne klarer sig bedre. I de seneste måneder har supermarkederne endda haft større vækst end discountbutikkerne.



Ifølge nye tal fra Retail Institute Scandinavia var der ved den seneste optælling i foråret 1566 discountbutikker. Det er syv færre end året før.



Fakta-kæden under Coop Danmark har ifølge den opgørelse lukket 21 butikker. Året før blev nøglen drejet til 14 butikker. Også Kiwi og Aldi har droslet ned.



Andre kæder ekspanderer imidlertid fortsat. Det gælder ikke mindst norskejede Rema 1000, som sidste år udvidede med 15 butikker.



"Hos os har discount ikke tabt momentum. Men der sker forskydninger mellem de forskellige koncepter, og vi vinder markedsandele fra konkurrenterne," siger Henrik Burkal, administrerende direktør i Rema 1000 Danmark.



Rema 1000 forventer at åbne 15 nye butikker i det kommende år.



/ritzau/